وزير الاعلام: النظام اللبناني بعد الطائف في خلل ويجب إعادة النظر فيه

أمل وزير الاعلام زياد المكاري “أن تتشكل حكومة، لأن استمرارية المؤسسات هي السبيل الوحيد للحفاظ على البلد”، واصفا الظروف التي ستتشكل فيها الحكومة بـ”الصعبة”.

وقال في حديث تلفزيوني “‎الرئيس نجيب ميقاتي نجح بإدارته للمرحلة وأنا فخور وفرح أن أكون وزيرا في حكومته، وطبعا أتمنى اختياره رئيسا للحكومة المقبلة”.

ورأى ان “الإنتخابات قسمت البلد بين من هو مع السلاح ومن هو ضده”، مشيرا إلى “ان المشكل الإقتصادي في لبنان أكبر بكثير من سلاح ‎حزب الله وأنا غير مقتنع بنظرية ربط السلاح بالأزمة الإقتصادية”.

وإذ حمل قوى 14 آذار مسؤولية إدخال النازحين السوريين إلى لبنان، أشار إلى أن “النظام اللبناني بعد الطائف لم يعش، وهو في خلل ويجب إعادة النظر فيه، من قانون الإنتخاب إلى تركيبة الحكومات، ويجب إعادة البحث بالطائف الذي لم ينفذ بطريقة كاملة”.

ووصف “الحكومة التي ستتشكل بأنها حكومة انتقالية لأربعة أشهر، وهذه الحكومة ستستلم البلد في حال لم يتم انتخاب رئيس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام