عبد الهادي محفوظ: رفع سعر الانترنت في لبنان يهدد قطاع المواقع الالكترونية الاعلامية بالإقفال

اعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان ان “رفع سعر الانترنت يهدد قطاع المواقع الالكترونية الاعلامية بالإقفال”، موضحاً ان هذه الحقيقة نضعها برسم فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون ودولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي وزير الاتصالات جوني القرم”.

ولفت محفوظ في بيانه الى ان “هذا الواقع ينسحب على قطاع الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني والمكتوب ما يهدد فكرة الدولة ومكانتها خصوصا وأن الاعلام هو ما يميز لبنان في المنطقة والاقليم كونه يعطي مكانا بارزا لحرية الاعلام والتعبير”، متسائلا “فهل المطلوب في خطوة رفع سعر الانترنت إسكات الاعلام وصوت لبنان في العالم؟”.

وامل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في بيانه تضامن المؤسسات الاعلامية ورفع الصوت وكذلك من النواب المنتخبين ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومعها النقابات، مشيراً الى ان

“إتصالات كثيرة جرت مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بخصوص هذا الموضوع، داعياً الحكومة الى “التجاوب مع مطلب الناس لا معاكسته ولا يمكن ربط ذلك بخطة التعافي المالي والاقتصادي ولا بالاستجابة لمطالب الخارج بمواجهة الفساد وإجراء الإصلاحات المطلوبة، وإنما يساهم ذلك في تشويه صورة لبنان”، طالباً تخفيف الرسوم والضغوط المالية على القطاع الإعلامي قبل فوات الأوان.

المصدر: موقع المنار