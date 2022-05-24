ميليشيا “قسد” تختطف شباناً من الرقة للقتال في صفوفها

أقدم مسلحو ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي اليوم على اختطاف عدد من الشبان من مدينة الرقة لتجنيدهم قسراً للقتال ضمن صفوفهم.

وذكرت مصادر محلية لوكالة سانا أن مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا شنت صباح اليوم حملة مداهمة واسعة في مدينة الرقة وأقامت حواجز مسلحة واختطفت عدداً من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها.

واختطفت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” في الحادي عشر من الشهر الجاري 13 مدنياً بينهم طفلان من قرية المخلط على الطريق الدولية ام فور بريف الرقة.

المصدر: وكالة سانا