قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية من جميع مداخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2022 - 10:50

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية من جميع مداخلها

منذ 14 mins 24 May، 2022
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