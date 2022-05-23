بوريل: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش أوروبي لضمان أمنه

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية لضمان أمنه.

وكتب بوريل يوم الأحد “تظهر البيئة الأمنية الجديدة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنه. ولهذا، نحن بحاجة إلى قوات مسلحة أوروبية حديثة وقابلة للعمل المشترك، والتي سيكون لها مستوى أعلى، والتي ستسعى إلى بناء القدرات والقوات”.

كما اعترف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بأن مخزون المعدات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي قد استنفد فيما يتعلق بتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وكتب “استنفاد المخزونات نتيجة الدعم العسكري الذي قدمناه لأوكرانيا هو أوضح مثال على أوجه القصور (في دفاع الاتحاد الأوروبي)”.

المصدر: وكالة تاس الروسية