ايران: اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدايي في طهران على يد مسلحين مجهولين

اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران، عصر اليوم الأحد في بيان عن اغتيال العقيد “صياد خدايي” جنوب شرق العاصمة الايرانية طهران.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان، ارتقى مدافع الحرم الشهيد صياد خدايي عصر اليوم الاحد، في عملية ارهابية معادية للثورة نقذتها عناصر مرتبطة بقوى الاستكبار العالمية.

وأوضح البيان قامت العناصر الارهابية بمهاجمة الشهيد “صياد خدايي” قرب منزله في منطقة مجاهدين اسلام شرق طهران، وضمن تقديم التعازي والمباركة لأهالي الفقيد فإن مرتكبي الجريمة تتم ملاحقتهم حاليا.

المصدر: وكالة فارس + وكالات ايرانية