الجزائر: لا توجد أي وساطة مع المغرب والمتسبب بقطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عدم وجود وساطة بين بلاده والمغرب، لافتا إلى أن المتسبب في قطع العلاقات عليه تحمل المسؤولية. ونقلت قناة الجزائرية الدولية، عن الوزير الجزائري، اليوم السبت، أنه “لا وجود لأي وساطة بين الجزائر والمغرب”، وقال لعمامرة أن على من تسبب في قطع العلاقات تحمل المسؤولية.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية، ما نشرته عدد من وسائل الإعلام المغربية بشأن وساطة أطراف دولية بين الجزائر والمغرب، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان.

وكان فيصل بن فرحان، قد زار الجزائر قبل يومين، والتقى خلالها بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون، وأعلن خلالها دعم المملكة لاستلام الجزائر لمقعد في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن بلاده تثق في أن تكون الجزائر لاعبا أساسيا في دعم واستقرار الأمن الإقليمي الدولي.

ويذكر أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس الماضي، كما أغلقت لاحقا مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي.

المصدر: سبوتنيك