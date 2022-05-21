كتلة التنمية والتحرير ترشح الرئيس بري لرئاسة المجلس: وحده الحوار مدخل للانقاذ

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاجتماع الاول لكتلة التنمية والتحرير في حضور أعضائها قاسم هاشم، وعلي عسيران، وميشال موسى، وعناية عزالدين وايوب حميد ،واشرف بيضون وناصر جابر، وقبلان قبلان، وعلي حسن خليل وغازي زعيتر وفادي علامة، ومحمد خواجة وهاني قبيسي وعلي خريس.

وأصدرت الكتلة بيانا تلاه حميد: “عشية ذكرى عيد النصر والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، تتوجه الكتلة من اللبنانيين بعامة وأبناء الجنوب والبقاع الغربي بخاصة والمقاومين بتحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء والجرحى الذين عمدوا هذا اليوم الوطني المجيد بتضحياتهم وأغلى ما يملكون فكانت شهادتهم حياة ونصرا للبنان”.

أضاف: “في الانتخابات النيابية، تتوجه الكتلة بتحية إعتزاز وتقدير للناخبين الذين اقترعوا لمرشحي الكتلة في كل الدوائر وللمرشحين على اللوائح الحليفة في لبنان والخارج، وتشدد على أن الاستجابة والمشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق وتحويله الى استحقاق وطني دستوري بأرقى أشكال حرية التعبير والتنافس الديموقراطي، بقدر ما هو تعبير صادق عن وعي أهلنا ووفائهم والتزامهم الراسخ وتمسكهم بالثوابت الوطنية لبرنامج عمل الكتلة في الدورات الانتخابية السابقة ولما أعلنته في الدورة الانتخابية الحالية، هو ايضا وبالقدر عينه يفرض على كل الزملاء في الكتلة بذل جهد استثنائي ومضاعف يرتقي الى حجم ومسؤولية هذه الأمانة والثقة الغالية والمقدسة التي منحها إياها الناخبون والناخبات، وذلك بتأكيد الانحياز التام للكتلة في كل مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي، الى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وجنى أعمارهم من ودائع في المصارف وعدم القبول بأي مساس بها تحت أي عنوان من العناوين”.

وتابع: “في الشأن الوطني، تعلن الكتلة تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة وتوجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية اعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلثاء، وتعتبرها دعوة مفتوحة لكل الكتل للحوار تحت قبة البرلمان ومقاربة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار يمثل مدخلا حقيقيا للانقاذ”.

وقال: “تشدد الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها”.

وختم: “في الشأن المتصل باستحقاق انتخابات رئاسة المجلس وتجديد المطبخ التشريعي، تعلن الكتلة ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس، آملين من جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له”.

وناقشت الكتلة شؤونا تشريعية واتخذت قرارات بها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام