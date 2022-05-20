بلومبرغ: ألمانيا فشلت في تأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 23:42

بلومبرغ: ألمانيا فشلت في تأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر(روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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