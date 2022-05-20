رئيس الجمهورية الايراني يزيح الستار عن قمر (اروم ست) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 14:40

رئيس الجمهورية الايراني يزيح الستار عن قمر (اروم ست)

منذ 16 mins 20 May، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

برعاية الرئيس الايرني آية الله السيد ابراهيم رئيسي ولدى وصوله مدينة ارومية مركز محافظة اذربايجان الغربية، ازيح الستار عن القمر “اروم‌ست” الذي صنعه العلماء الايرانيون .

وازاح الرئيس رئيسي صباح اليوم الجمعة، الستار عن هذا القمر لدى تفقده معرض انجازات الجوفضائية التي تشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والاقمار التي يصنعها الباحثون الايرانيون في هذه المدينة التي بدأ زيارته لها صباح اليوم الجمعة.

وقدم العلماء الشبان الايرانيون توضيحات لرئيس الجمهورية بخصوص الطائرات الخفيفة والمسيرة والاقمار التي تم انتاجها على يدهم.

المصدر: وكالة تسنيم

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