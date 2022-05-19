أسيران بسجون العدو الاسرائيلي يعانيان من وضع صحي صعب

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين من تدهور الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي خليل عواودة ورائد ريان.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم الـ78 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وأكدت “هيئة الاسرى” الخميس أن المعتقل عواودة والمحتجز حاليا معتقل عيادة الرملة، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك”، وأضافت أن “إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدينة، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة”.

فيما يواصل المعتقل ريان (28 عاما) من بيت دقو في محافظة القدس، إضرابه عن الطعام لليوم 43 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

المصدر: وكالة وفا