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May 19 2022 - 09:52

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

منذ 40 mins 19 May، 2022
مستوطنون صهاينة يدنسون باحات المسجد الاقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

المصدر: فلسطين اليوم

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