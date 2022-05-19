رائدان روسيان سيطلقان 6 أقمار صناعية نانوية أثناء العمل خارج المحطة الفضائية

قال رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيميف انه سيتم إطلاق 6 أقمار صناعية نانوية (متناهية الصغر) أثناء العمل خارج المحطة الفضائية الدولية الصيف المقبل، وذلك في إطار البرنامج الفضائي العلمي الروسي وتجربة “راديوسكاف” التي يجريها الرائدان الروسيان.

وحسب رائد الفضاء فإن التحضيرات لإطلاق الأقمار الصناعية قد بدأت، وتم فحصها وشحن بطارياتها.

وأعاد، أرتيميف إلى الأذهان أن رائدي الفضاء الروسييْن سيخرجان إلى الفضاء المكشوف الصيف المقبل. أما الأقمار الصناعية النانوية التي سيطلقانها فتم تصنيعها في المعهد الروسي للأجهزة الفضائية وقسم الأنظمة اللاسلكية الإلكترونية في جامعة جنوب الغرب الفدرالية الروسية. وقد تم إيصالها إلى المحطة الفضائية في فبراير الماضي على متن شاحنة “بروغريس – 19” الفضائية الروسية.

المصدر: وكالة تاس