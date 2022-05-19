الولايات المتحدة تعلن اكتشاف أول حالة اصابة بـ”جدري القردة” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 07:50

الولايات المتحدة تعلن اكتشاف أول حالة اصابة بـ”جدري القردة”

منذ 1 ساعة 19 May، 2022
Jidrie Monkey
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية عن اكتشاف الحالة الأولى لمرض “جدري القردة” في عام 2022 في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة: “أكدت إدارة الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس اليوم (18 مايو) حالة واحدة من حالات الإصابة بعدوى جدري القردة لدى رجل بالغ زار كندا مؤخرًا”.
ونقل المريض إلى المستشفى، وتم تقييم حالته على أنها مرضية.
وجدري القردة هو مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة. وينتقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ولا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض.

المصدر: وكالات

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