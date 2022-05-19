المقداد: هناك تواصل مع معظم الدول العربية، والولايات المتحدة تحاول عرقلة ذلك عبر الضغط على الدول التي تتواصل مع سورية (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 00:08

المقداد: هناك تواصل مع معظم الدول العربية، والولايات المتحدة تحاول عرقلة ذلك عبر الضغط على الدول التي تتواصل مع سورية (وكالة سانا)

منذ 2 ساعة 18 May، 2022
أخبار موقع المنار

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