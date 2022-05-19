انفوغراف | من يمتلك الكتلة النيابية الاكثر وزناً وشعبية؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 00:08

انفوغراف | من يمتلك الكتلة النيابية الاكثر وزناً وشعبية؟

منذ 2 ساعة 18 May، 2022
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خبر وصورة - لبنان
من الذي يمتلك الكتلة النيابية الوازنة والإرادة الشعبية الأقوى؟ انفوغراف يحمل الإجابة.
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المصدر: خاص

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