أمل أبو زيد: ما يجمعني بمنطقة جزين وأهلها أكبر وأعمق من مقعد نيابي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 19:04

أمل أبو زيد: ما يجمعني بمنطقة جزين وأهلها أكبر وأعمق من مقعد نيابي

منذ 2 ساعة 18 May، 2022
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لبنان

صدر عن النائب السابق أمل أبو زيد البيان الآتي: “أشكر الأوفياء في منطقة جزين الذين غمروني بثقتهم وبأصواتهم التفضيلية الغالية. ستبقى جزين وكل بلدة وقرية في القضاء تعني لي الكثير ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وما يجمعنا بهذه المنطقة وأهلها أكبر وأعمق من مقعد نيابي وفوق أي مصلحة أو غاية سياسية.

نحترم نتائج الانتخابات، وندعو النواب المنتخبين إلى العمل من أجل منطقة جزين لأن مصلحة هذه المنطقة تبقى فوق كل اعتبار. ونعد بأننا سنواصل المسيرة بإرادة وعزم في أي موقع كنا خدمة لمنطقة جزين وللبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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