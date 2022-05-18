الخارجية الفرنسية أشادت بتنظيم الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها

صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية بيان في شأن الانتخابات النيابية في لبنان، جاء فيه: “اجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار/مايو 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين.

وتشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى.

وتحض فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدم حلول يعتد بها تلبي تطلعات السكان، سيما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي. وستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام