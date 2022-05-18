سليمان فرنجية : الاستمرارية بخطاب التجييش لا تدعو للتفاؤل

اكد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية على ضرورة التطلع الى الامام والتعاون للنهوض بالبلد من نكبته شاكراً الداعمين رغم المعركة الانتخابية الغريبة العجيبة ورغم كل الظروف والأجواء والتجييش.

وخلال مؤتمر صحافي أكد فرنجيه ان”الاستمرارية بخطاب التجييش لا تدعو للتفاؤل بل يجب التحاور من اجل بناء البلد، وقال، السلبية بالتعاطي لن توصل الى تسوية كاملة”.

وأشار الى ان”كل انتخابات رئاسية لها ظروفها”.

واضاف فرنجية ، “من يقول ان الانتخابات مرت من دون شوائب هو على خطأ، ولكنها انتهت وفرضت مجلس نواب مشدداً على ان جو الحوار والتفاهم يأتي بالحل”.

المصدر: قناة المنار