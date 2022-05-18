مكتب إعلام الأسرى: لليوم 138 على التوالي يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار”قرارنا حرية” (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 11:36

مكتب إعلام الأسرى: لليوم 138 على التوالي يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار”قرارنا حرية” (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 28 mins 18 May، 2022
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