الاحتلال الاسرائيلي يمدد الاعتقال الإداري للصحافي عامر عرفة لأربعة أشهر جديدة

مددت ما تسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2022، الاعتقال الإداري الصحفي عامر أبو عرفة.

وأفادت مصادر عائلية بأن محكمة الاحتلال رفضت الاسئتناف المقدم من قبل الصحفي المعتقل أبو عرفة ومددت اعتقاله الإداري لأربعة أشهر جديدة.

وبحسب المصادر، فإن عائلة المعتقل أبو عرفة ستتمكن يوم الأحد المقبل، من زيارته في سجن “عوفر” لأول مرة منذ اعتقاله قبل نحو أربعة أشهر.

ويواصل الاحتلال، اعتقال أبو عرفة إداريًا (بلا أي تهمة)، منذ تاريخ 19 تموز / يوليو 2022؛ وذلك على خلفية عمله الصحفي مع عدد من وسائل الإعلام.

والصحفي عامر أبو عرفة (39 عاما) متزوج وأب لثلاثة أطفال، علما أنه اعتقل 6 سنوات لدى الاحتلال، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري عامين.

وكانت لجنة دعم الصحفيين، قد استنكرت في بيان لها، سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في إصدار أحكام بالاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في السجون”.

وشددت على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاعتقالات الدائمة للصحفيين إلى تغييب الرواية الفلسطينية نظراً للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في كشف جرائمه بحق شعبنا.

المصدر: وكالة شهاب