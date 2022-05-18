الذهب يصعد مع تخفيف تراجع الدولار ضغوط زيادة عوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد تجاه التضخم.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.56 دولار للأوقية (الأونصة).. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.50 دولار للأوقية.

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعاً عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.

لكن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام استقر بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة، ما حد من الطلب على المعدن النفيس.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب للحد من زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.66 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 952.31 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2057.35 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز