اعتقالات بالضفة واشتباكات مع الاحتلال الاسرائيلي بمخيم جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما حاصرت قوات الاحتلال مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع جنود الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، فيما اندلعت مواجهات بالتزامن مع اعتقال 17 فلسطينيا.

وتمركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين، واستهدفت بالأساس مجموعة من الأسرى المحررين، وطالت الاعتقالات كل من : نور القاضي، ومحمود الهور، وساجد الهور، وأحمد غنيمات، وخالد القدسي، ومروان أبو فارة، ومعروف أبو فارة، وشادي غنيمات من صوريف قضاء الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال، وارد محمد سمودي من بلدة اليامون، ومحمد جهاد يامين من بلدة تل غرب نابلس، وأمجد حامد سحبان من بلدة دير استيا، وأيمن أبو عرقوب من السموع، وأسيد تركمان من جنين، وعيسى خضر جاد الله من بلدة الخضر، ومحمد سلهب التميمي من الخليل، ومحمد عطا الله، وأيوب عطا الله من بيت لحم.

وقال جيش الاحتلال إن “قواته قامت بأعمال عسكرية لاعتقال مطلوبين أمنيين في مناطق الضفة الغربية، حيث قامت في ساعات الصباح الباكر بأعمال عسكرية في وادي برقين قرب مخيم جنين”.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وتعرضت لإطلاق نار خلال اقتحامها المدينة، فيما حاصرت القوات عددا من المنازل بحي الهدف. وانتشرت قوات الاحتلال أمام المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في جنين، كما حاصرت القوات مخيم جنين وانتشرت في عدة مواقع في محيطه.

وقامت قوات الاحتلال بعمليات إنزال جوي في مرج بن عامر قرب بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين.، وشنت حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالمحافظة.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل في محافظة جنين، وأجرت تحقيقات ميدانية مع قاطنيها، فيما قام جنود الاحتلال بتفتيشها والعبث بمحتويات وتخريب الممتلكات.

المصدر: وكالة شهاب