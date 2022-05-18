الطيور تسقط من السماء في الهند من شدة الحر

تسقط الطيور من السماء في غرب الهند بسبب تعرضها للإرهاق والجفاف مع استمرار موجة الحر الحارقة للشهر الثالث، فيما تشير توقعات إلى أن درجة الحرارة ستشهد ارتفاعاً أيضاً الأسبوع الحالي.

في ولاية غوجارات الغربية، حيث تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية طوال أسابيع الآن، ومن المتوقع أن تلامس 46 درجة مئوية في عدد من البؤر، يصادف رجال إنقاذ الطيور التي تسقط من السماء كل يوم.

وفي تصريح أدلى به إلى “رويترز”، قال مانوج بهافسار، الذي يعمل بشكل وثيق مع “جيفدايا تشريتابل ترست”، وينكب على إنقاذ الطيور منذ أكثر من عقد، إنه وزملاءه قد شهدوا “زيادة بنسبة 10 في المئة في عدد الطيور التي تحتاج إلى إنقاذ”.

كان النشطاء يجمعون هذه الطيور ويأخذونها إلى المستشفى الذي تديره “جيفدايا تشريتابل ترست” من أجل توفير الرعاية الصحية الفورية لها، فيمدونها بالماء من طريق الفم مستخدمين الحقن، ويعطونها أقراصاً متعددة الفيتامينات.

ضربت موجات الحر الشديد الهند وباكستان في وقت باكر جداً العام الحالي، مع تسجيل الموجة الأولى منها في مارس (آذار). عادة، يبلغ عن موجات الحر في شبه القارة الهندية في مايو (أيار)، أو في أبريل في بعض الحالات.

وفي حين يعزى التغيير في نمط موجات الحر، إذ تصبح أشد وطأة وأطول، إلى أسباب عدة، يبقى تغير المناخ السبب الأساسي وراء هذا الحدث المناخي المتطرف.

(أسهمت وكالات أنباء في إعداد التقرير)

المصدر: الاندبندنت