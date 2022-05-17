اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شافي شمرون وصدور تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ خشية تسلل فلسطينيين (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 23:22

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شافي شمرون وصدور تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ خشية تسلل فلسطينيين (وكالة يونيوز)

منذ 25 mins 17 May، 2022
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