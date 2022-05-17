حركة حماس: اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف إرهاب سيقابل بالتحدي والمواجهة المفتوحة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” أن اعتداء قوّات الاحتلال على مشيّعي جنازة الشهيد وليد الشريف إرهابٌ صهيوني سيقابل بمزيد من الصمود والتحدي والمواجهة المفتوحة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، إنَّ اعتداء قوّات الاحتلال الصهيوني على جماهير شعبنا وأهلنا في القدس، الذين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، مساء اليوم، وقمعهم واستهدافهم بالرّصاص الحيّ، وإصابة العشرات منهم، هو جريمة تفضح إرهاب وسادية هذا العدو، وانتهاكاته لكلّ القوانين والأعراف والشرائع.

وأضافت أن هذه الجريمة تكشف مجدّداً أنَّ قيادته قد فقدت صوابها، وباتت في حالة من الذعر والخوف، أمام حالة التلاحم والصمود الشعبي والتصدّي لكلّ مخططاته التهويدية والاستيطانية.

وأشادت حركة حماس بجماهير شعبنا المرابط في الأقصى وأكناف بيت المقدس، والتي خرجت في تشييع شهيد القدس والأقصى وليد الشريف، تكريماً للشهيد وإعلاءً لقيمة الشهادة، وإعلاناً لعهد الوفاء لدماء الشهداء، مباركة رباطهم وصمودهم وتصدّيهم للاحتلال، ونشدّ على أياديهم. ودعت جماهير شعبنا إلى مواصلة هذه المسيرة المباركة، في تصعيد المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

المصدر: وكالة شهاب