استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي بريف الحسكة بقذائف صاروخية

استهدفت عدة قذائف صاروخية مساء اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن عدة قذائف صاروخية استهدفت قبيل منتصف الليل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشدادي بالريف الجنوبي.

وبينت المصادر أن إحدى القذائف استهدفت مساكن الجبسة حيث مطار قاعدة الاحتلال بينما استهدفت قذيفة أخرى مقر مديرية حقوق الجبسة الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأمريكي لتصنيع الطائرات المسيرة لميليشيا “قسد” المرتبطة بها.

ولفتت المصادر إلى سماع أصوات سيارات الإسعاف من جهة قاعدة الاحتلال المذكورة بالتوازي مع تحليق لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة واستنفار لمسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الشدادي بينما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو مصابين جراء الاستهداف.

المصدر: وكالة سانا