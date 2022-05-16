أسير فلسطيني سابق قضى بسبب الإهمال الطبي في سجون العدو الاسرائيلي

نعى “نادي الأسير الفلسطيني” الإثنين “الشهيد والأسير السابق إيهاب زيد الكيلاني (40 عامًا) من نابلس، الذي ارتقى شهيدا، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال النادي إن “الأسير الكيلاني اكتشف إصابته بالسّرطان عقب الإفراج عنه في شهر نيسان/ابريل الماضي، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي يؤكّد أن الكيلاني والذي أمضى في اعتقاله الأخير 6 شهور في الاعتقال الإداريّ، أنّه تعرض لجريمة الإهمال الطبي.

وأكد النادي أن “الكيلاني واحد من بين مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، جرّاء أمراض ورثوها من السّجون، وأدت جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) إلى استشهادهم، حيث تشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى”.

وحمّل النادي “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير الكيلاني ليُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم المستمرة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم