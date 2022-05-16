مقتل 40 شخصا في بوركينا فاسو بهجمات شنها مسلحون

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أن 40 شخصا من المتطوعين الأمنيين والمدنيين، قُتلوا السبت الماضي، في شمال وشرق البلاد في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون يشتبه بأنهم متطرفون.

ونقلت وكالة “فرانس برس” اليوم الاثنين، عن مصادر أمنية أن الهجوم الأكثر دموية استهدف “المتطوعين للدفاع عن الوطن” في منطقة الساحل (شمال) ما أسفر عن مقتل “نحو عشرين شخصا بينهم 8 من المتطوعين.

وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل 5 متطوعين آخرين ومدني في اليوم ذاته في نفس المنطقة.

وفي جنوب شرق البلاد، لقي حوالي 15 مدنيا حتفهم خلال هجوم على قافلة تحت حماية هؤلاء المتطوعين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية