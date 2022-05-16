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May 16 2022 - 16:00

عبد اللهيان يغادر طهران متوجهاً الى الامارات

منذ 32 mins 16 May، 2022
عبد اللهيان
ايران - عربي وإقليمي

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الاثنين، طهران متوجهاً الى الامارات. وغادر امير عبد اللهيان قبل لحظات طهران متوجهاً الى العاصمة الاماراتية ابوظبي لتقديم التعازي بوفاة رئيس الامارات.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة في حديث للصحفيين، “أتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والشقيقة حكومة وشعبا بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”. وكانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد اعلنت وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية الجمعة الماضي.

المصدر: ارنا

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