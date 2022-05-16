لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد من أصل عشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2022 - 02:36

لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد من أصل عشرة

منذ 10 mins 16 May، 2022
اعلانُ لائحةِ الامل والوفاء في دائرةِ الجَنوبِ الثالثة
لبنان

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، فوز تسعة مرشحين على لائحة الأمل والوفاء، هم النواب الحاليين: حسين الحاج حسن، وغازي زعيتر، وعلي المقداد، وإبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الوطني.

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة