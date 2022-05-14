أمير عبداللهيان عشية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع كوبا: حريصون على التعاون المشترك لافشال الحظر

ندد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالحظر المفروض على كوبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين طهران وهافانا بهدف افشال نتائج هذا الحظر الاحادي الشديد الذي يطال كلا البلدين اليوم.

واعتبر عبداللهيان خلال جلسة مباحثات عقدها مع مبعوث الرئيس الكوبي، أن كوبا شريكا استراتيجيا للجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا إلى توسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات. وبيّن أن عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة سيتيح فرصة مواتية للجانبين بهدف استعراض سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعميق التعاون السياسي المشترك.

وقال عبداللهيان إنه “يمكن التعويل على المستوى الحالي للعلاقات السياسية بين طهران وهافانا مضافا الى تعاون الجانبين في المجالات الصحية والعلاجية ولاسيما انتاج اللقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا”.

وأضاف، “الحكومة الايرانية ترغب في تنفيذ وثائق التعاون والتوافقات التي ابرمتها سابقا مع جمهورية كوبا”، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالاواصر الاقتصادية والتجارية بين طهران وهافانا نظرا للطاقات المتوفرة لديهما.

إلى ذلك، أعرب مبعوث الرئيس الكوبي عن تقديره لمواقف إيران المستديمة والداعمة للعلاقات بين البلدين واستنكارها الحظر الامريكي الاحادي المفروض على هافانا. وأكد كابرسياس أن زيارته الحالية لطهران وتنظيم الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة يصب في مسار المصالح والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، داعيا الى تسخير الطاقات المشتركة في هذا الخصوص.

المصدر: موقع المنار