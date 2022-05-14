لبنان يخوض غداً الاحد الاستحقاق الانتخابي

تنطلق عند السابعة من صباح الغد الاحد الانتخابات النيابية في لبنان لاختيار 128 نائبا من بين 718 مرشحاً موزعين على 103 لوائح في 15 دائرة كبرى.

ويبلغ عدد اللبنانيين المدعويين للاقتراع غدا نحو ثلاثة ملايين وسبعمئة واربعين الف ناخب من المقرر ان يدلوا باصواتهم في نحو ستة الاف وتسعمئة قلم جهزتها وزارة الداخلية والبلديات خلال الساعات الماضية لهذه العملية.

واكملت وزارة الداخلية تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام ، واعلن الوزير بسام مولوي الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات على جميع المستويات والإدارية واللوجستية، وأشار إلى أن الخطط الأمنية التي ستواكب اليوم الانتخابي تتضمن توزيع العمل بين مختلف الأجهزة والتنسيق بينها وربطها بغرفة عمليات واحدة موجودة في وزارة الداخلية، وبحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني وعن وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات لضمان سلامة الانتخابات.