مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 14-5-2022

صمت انتخابي عشية الاحد اللبناني الكبير، لم تخرقه التحضيرات ولا الاستعدادات العالية التي يعيشها اللبنانيون على كل المستويات، وانما الاميركي، الذي علا بالصراخ والعويل، مصوباً على حلفائه النرجسيين كما سماهم..

صَمَتَ المرشحون، وغابت بعض الجهات عن التحريضِ والتضليل، حتى فاجأهم أكثر من خَبِرَهُم ودَرَّبَهُم وأَعَدَّهُم الى هذا اليوم، بموقفه الخائب، بعد ان خيبوا اماله.

انه ديفد شينكر الذي خبره اللبنانيون مفوضا سامياً اميركياً، ادلى باعترافته الطوعية التي تثبت كل تهمة عن سبب ازمة اللبنانيين.

كنا نحن من يقف خلف قرار خفض تصنيف لبنان الإئتماني، قال ديفد شينكر شارحاً تغلغل ادارته في الجسم المالي اللبناني وضربها للقطاع المصرفي بدءا من بنك الجمال الى مجمل الخطة التي اعدتها ادارته لضرب مجتمع المقاومة وبالتالي كل اللبنانيين.

اما حديثه الانتخابي عمن اسماهم معارضين، فهم منقسمون بشكل مريع، وقادتهم نرجسيون وشخصانيون، مهتمون بان يتزعموا احزابهم، قائلاً: انهم سيأكلون بعضهم بعضاً، ولن يربحوا ما يكفي من المقاعد لإحداث تحوُّلٍ .

وختم الدبلوماسي الاميركي موقفه: أنا شخصيا لست متفائلاً بهذه الانتخابات، ولا اعتقد أن على الادارة الاميركية أن تراهن عليها..

هي خيبة من دمر البلاد والعباد ووقف على اشلاء الاقتصاد اللبناني واوجاع اهله معترفاً بفعلته، فهل من شك لدى اللبنانيين بعد هذا الاعتراف؟ وهل بحاجة الى من يدلهم لكي يعرفوا كيفية الرد على هذه العدوانية والتبجح بها؟

اما من سمو انفسهم انقاذيون فمن سينقذهم من اعترافات شينكر وتقريعه؟ وهل من شك بعد لدى البعض بحقيقة هؤلاء وواقعهم المرير؟

ولكي نُغَيِّرَ واقع الحال، لا بد من الرد على الاميركي بكل ديمقراطية واتقان، والانحياز الى الوطن واهله لانقاذه، وانقاذ بعض ابنائه من انفسهم، لان الواجب هو بتكاتف الجميع لأجل البلاد ونجاتها مما هي فيه.

وبواجب مهني ستكون قناة المنار مع مشاهديها في اليوم الانتخابي، لتطلعهم على سير العملية من كافة المناطق اللبنانية، بمنطق اعلامي مهني ديمقراطي، لا تحريضي، مع أكثر من ثلاثين فريق جاهز وحاضر لنقل الحقيقة كما هي..

ش

المصدر: قناة المنار