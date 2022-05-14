الطقس في لبنان غدا الأحد غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تصل لحدود ال45 كلم/س. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنخفض الرؤية بشكل كلي، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة وجافة أحيانا ومحملة بالغبار تؤدي إلى أجواء سديمية بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر، من المتوقع اتجاهه نحو تركيا مع أمطار موحلة واشتداد في سرعة الرياح لتصل لحدود 80 كلم/س.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وأجواء سديمية مع احتمال تساقط أمطار وتكون موحلة خاصة في المناطق الداخلية مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والجبلية، كما تنشط الرياح لتقارب 80 كلم/س وتكون محملة بالغبار تنخفض معها الرؤية ونسبة الرطوبة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية ورياح ناشطة تصل لحدود الــ45 كلم/س. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنخفض الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وانخفاض الرؤية بشكل كلي.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من من 16 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 31 درجة، في الداخل من 16 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و45 كلم/س. تشتد أحيانا لتصل إلى حدود 80 كلم / س.

– الإنقشاع: سيئة بسبب الغبار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام