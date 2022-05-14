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May 14 2022 - 09:04

إصابة رئيسة وزراء نيوزلندا بفيروس كورونا

منذ 41 mins 14 May، 2022
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن
أخبار دولية - نيوزلندا

أعلنت الحكومة النيوزلندية ثبوت إصابة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بفيروس كورونا، وأنه يتوجب عليها البقاء في عزلة حتى صباح 21 أيار/مايو الجاري.

وكتبت أرديرن، اليوم السبت، على صفحتها في “إنستغرام”: “على الرغم من بذل قصارى جهدي، لسوء الحظ، انضممت إلى بقية أفراد عائلتي وثبتت إصابتي بفيروس كورونا”.

وفي وقت سابق تم اكتشاف فيروس كورونا في ابنتها وزوجها، وكانت أرديرن معزولة منذ 8 مايو.

وبحسب منشور على الموقع الإلكتروني للحكومة النيوزلندية فقد ظهرت أعراض المرض على أرديرن مساء يوم أمس الجمعة.

المصدر: وكالات

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