قافلة عسكرية أمريكية خرجت من ريف الحسكة السورية تمهيدا لدخول العراق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 14 2022 - 09:04

قافلة عسكرية أمريكية خرجت من ريف الحسكة السورية تمهيدا لدخول العراق

منذ 37 mins 14 May، 2022
627ebd124c59b74f811752d8
سورية - عربي وإقليمي

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكية رتلا مؤلفا من 50 آلية من قاعدتها العسكرية في الشدادي إلى منطقة تل حميس بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر مطلع أن “الرتل توجه من بلدة تل حميس عبر طريق البترول إلى مطار خراب الجير العسكري التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليعربية، وأنه سيتجه صباح يوم غد أو في ساعة متأخرة من الليل إلى شمال العراق”.

وأشار المصدر إلى أن “الآليات التي عبرت تحمل على متنها سيارات وعربات نقل مدنية وعسكرية معطلة وبعضها عليه آثار انفجارات قادمة من ريفي الحسكة ودير الزور”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة