مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الجمعة 13-5-2022

من الارضِ التي زُرِعَت رجالاً فانبَتَت عِزاً ووفاءْ.. من الارضِ التي امتلأت حباً بما رحُبَت، ففاضَتْ بامواجٍ بشريةٍ من اهلِ المقاومةِ والإباءْ.. من مدينةِ الشمسِ وأخواتِها حيث معدنُ النورِ وأعمدةُ التاريخِ التي رَفَعَها اليومَ من جديدْ أَشرفُ الناسِ وأطهرُ الناس..

من بعلبك ومشغرة وريَّاق حيث البقاعْ – كلُ البقاعْ – كان ممتلِئاً أملاً وصدقاً ووفاءً، أطلَّ الامينُ العامُ لحزبِ الله سماحةُ السيدْ حسن نصرالله مجدِّداً مع البقاعيين الثوابتَ والخياراتِ من أَجلِ الحمايةِ والبِناء..

وبالإصبعِ الذي أرعَبَ الصهاينةَ والاميركيينْ كَتَبَ معَالِمَ المرحلةِ التي سيصنَعُها وفاءُ البقاعيين وكلُ اللبنانيين في صناديقِ الاقتراعِ في الخامسْ عشرْ من ايار، حيث سَتُخْرِسُ الأصابِعُ القابضةُ على خياراتِها بكلِ ثقةٍ وإتقانٍ كلَ الافواهِ المتآمرةِ والمتطاولةِ على المقاومةِ واهلها..

ولاهلِ البقاعْ، بل لكلِ اللبنانيين، وعودٌ من عمقِ الصدقِ الذي خَبِروه مع سيدِ الوعدِ الصادقْ .. وإنْ كان لا بدَّ من الدولةِ العادلةِ والقادرةِ لانقاذِ اللبنانيين من الازماتِ التي جلُّها متعمَّدَةً من اميركا وادواتِها، إلاَّ أنَّ نوابَ حزبِ الل والحلفاءْ سيعملون على متابعةِ تنفيذِ نفقٍ يصلُ بيروتَ بالبقاع كما قال السيد نصر الله، وسيواصِلُ وزيرُ الاشغال العملَ على ايجادِ تلزيماتٍ له وقد تابعَ شرقاً وغرباً لتحقيقِ الهدفِ الذي هو خدمةٌ البقاعيين.

وسنبذلُ المزيدَ من الجهودِ لتحسينِ الانتاجِ الزراعي وتأمينِ تصريفِ هذا الانتاجْ، ولأجلِهِ ولغيرِهِ من الملفاتِ الحيويةِ لا بدَّ من اعادةِ ترتيبِ ملفاتِ العلاقاتِ اللبنانيةِ السوريةِ، كما وَعَدَ السيدْ نصر الله.

ولتثبيتِ الانماءِ المتوازي لا بدَّ من تفعيلِ اللامركزيةِ الاداريةْ بما يعيدُ الالتفاتَ الى محافظةِ بعلبك الهرمل ومظلوميَتَها في مشاريعِ الدولةِ الانمائية.

اما للذين شكَّلُوا لوائحَهُم في السفارةِ الاميركيةِ – الذين هرَّبوا أموالَ المودعين الى الخارجْ، فقد دعاهُم سماحةُ السيد الى أنْ يطالبوا الاميركي بالسماحِ لهم باسترجاعِ تلكَ الاموالْ لاصحابِها..ولن يفعلوا..

امَّا اصحابُ الشعاراتِ التافهةِ والعنترياتِ المغاليةْ، فالرد عليها متروكٌ لاصابع اهل المقاومةِ وما ستقرِّرُهُ في صناديق الاقتراع من ثقةٍ بلوائح الامل والوفاء، كما بكل الحلفاء..

المصدر: قناة المنار