“الجهاد”: اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على جثمان الشهيد أبو عاقلة تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 17:12

“الجهاد”: اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على جثمان الشهيد أبو عاقلة تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودا

منذ 44 mins 13 May، 2022
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

اكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن “اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة وعلى المشيعين، تأكيد واضح أن قتلها كان مقصودا”.

وقال المتحدث باسم الحركة بالضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين إن “الاحتلال يثبت أمام مرأى العالم مدى عدائه للانسانية وعدم احترامه لكرامة الموتى”، واعتبر أن “استمرار الاحتلال بممارسة عدوانه على الشعائر المقدسة جريمة مكتملة تستوجب ملاحقته عليها”.

وأضاف عز الدين أن “انتقال العدوان الصهيوني من مخيم جنين إلى القدس والاعتداء على جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، هو سياسة ممنهجة ومخطط لها من قبل حكومة وقادة الاحتلال”، وطالب “المجتمع الدولي عدم السكوت على هذا الارهاب المنظم والمقصود، الذي يستهدف الأحياء والأموات من أبناء شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم

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