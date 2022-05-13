حزب التوحيد العربي حيا الوزير بيرم: الوردانية اهل الوفاء والصدق والمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 17:12

حزب التوحيد العربي حيا الوزير بيرم: الوردانية اهل الوفاء والصدق والمقاومة

منذ 1 ساعة 13 May، 2022
حزب التوحيد
لبنان

اصدرت امانة الاعلام في حزب “التوحيد العربي” بيانا أوضحت فيه “ما ذكره رئيس الحزب وئام وهاب في مقابلته امس التلفزيونية ، فأكدت أنه “أثناء زيارة رئيس الحزب لبلدة الوردانية يوم الأحد الفائت، بلغه ان جميل بيرم أبدى انزعاجا ووصفه بالفتنة المتنقلة، وان حضوره في دارة والد معالي الوزير الحبيب مصطفى بيرم الصديق المرحوم حسين بيرم لا يشرفه، لذلك كان رده الشخصي عليه”.
واوضحت “كل التحية والحب للوزير بيرم، كل التقدير لعائلة بيرم الشرفاء، كل الشكر لبلدة الوردانية وعائلاتها أهل الوفاء والصدق والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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