عشرات الإصابات إثر اعتداء العدو الاسرائيلي على المشاركين بتشييع الشهيدة أبو عاقلة

أصيب العشرات إثر اعتداء قوات العدو الإسرائيلي، على موكب تشييع الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة، كما منعت قوات العدو إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة سيرا على الأقدام.

وهددت قوات العدو باختطاف الجثمان من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة عقب انطلاق مسيرة حاشدة رفعت فيها العلم الفلسطيني بكثافة، في ساحات المستشفى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المشيعين اضطروا لإعادة إدخال جثمان أبو عاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة التشييع والتهديد باختطاف الجثمان، وإطلاقها قنابل الصوت والمياه العادمة تجاه المشاركين، والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم”، وتابعت “أصر المشيعون على إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس”.

وذكرت المصادر ان “شرطة الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، حيث يسجى جثمان الزميلة أبو عاقلة، وصادرت الأعلام الفلسطينية التي رفعها المشيعون في الموكب، ومنعت المئات منهم من مغادرة المستشفى واللحاق بموكب التشييع”.

المصدر: وكالة وفا