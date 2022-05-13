عناصر الاحتلال الاسرائيلي يحاصرون عربة نقل الموتى ويمنعون الحشود من المشاركة في تشييع الصحفية الشهيدة شيرين ابوعاقلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 15:26

عناصر الاحتلال الاسرائيلي يحاصرون عربة نقل الموتى ويمنعون الحشود من المشاركة في تشييع الصحفية الشهيدة شيرين ابوعاقلة (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 13 May، 2022
أخبار موقع المنار

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