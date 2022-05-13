مدفيديف عن تبعات العقوبات ضد روسيا: ستنهار سلاسل التوريد، وقد تحدث أزمة لوجيستية كبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 09:44

مدفيديف عن تبعات العقوبات ضد روسيا: ستنهار سلاسل التوريد، وقد تحدث أزمة لوجيستية كبرى

منذ 9 mins 13 May، 2022
أخبار موقع المنار

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