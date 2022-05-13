علي اكبر صالحي: ملابسات استشهاد الصحفية ابو عاقلة تظهر بجلاء ان الجريمة مدبرة ومتعمدة مع سبق التصميم والاصرار

اعتبر نائب رئيس مجمع العلوم في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر صالحي في بيان ان “ملابسات واقعة استشهاد الصحافية شيرين ابو عاقلة تظهر بجلاء ان الجريمة مدبرة وعملية القتل متعمدة ومع سبق التصميم والاصرار،حيث قضت الشهيدة نحبها في ساحة لم يكن فيها احد، لاعسكري ولامدني، غير قواة الكيان الصهيوني المحتل والفريق الاعلامي”، مضيفاً “لا مجال للانكار ولايجوز سماع كلمة عن رصاصة طائشة او حادث غير مقصود”.

واشار صالحي في بيانه الى ان”الشهيدة ابو عاقلة التي نالت شرف الشهادة عن جدارة ، قتلتها ايادي الشر الصهيوني المستطير وهي لم تكن تحمل مدفعا او قنبلة يدوية، بل كانت تحمل مايكروفون وجهاز تصوير بغرض فضح جرائم الصهاينة واعتداءاتهم اليومية علي ابناء الشعب الفلسطيني العزل”.

وهذا نص البيان:

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اربعة وسبعون عاما تتالت والشعب الفلسطيني المظلوم يدفع الضريبة تلو الضريبة من دماء ابنائه الابرياء، الذين لم يقتر فوا ذنبا ولم يعتدوا على بلد، بل كل ذنبهم انهم تمسكوا بارض ابائهم واجدادهم ودافعوا عن وطنهم، تخليدا للحديث الشريف “حب الوطن من الايمان” ليس الا.

فها هي السيدة الوقور، شيرين ابوعاقلة، التي نالت شرف الشهادة عن جدارة ، قتلتها ايادي الشر الصهيوني المستطير وهي لم تكن تحمل مدفعا او قنبلة يدوية، بل كانت تحمل مايكروفون وجهاز تصوير بغرض فضح جرائم الصهاينة واعتداءاتهم اليومية علي ابناء الشعب الفلسطيني العزل.

ان ملابسات الواقعة تظهر بجلاء ان الجريمة مدبرة وعملية القتل متعمدة ومع سبق التصميم والاصرار،حيث قضت الشهيدة نحبها في ساحة لم يكن فيها احد، لاعسكري ولامدني، غير قواة الكيان الصهيوني المحتل والفريق الاعلامي.

فلا مجال للانكار ولايجوز سماع كلمة عن رصاصة طائشة او حادث غير مقصود.

وما علينا الا ان نتذكر قوله تعالى، والذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

وبهذه المناسبة نتوجه باحر التعازي لاسرة الشهيدة وللشعب الفلسطيني المناضل كافة .

وانا لله و انا اليه راجعون.

د.علي اكبر صالحي

نائب رئيس مجمع العلوم في الجمهورية الاسلامية الايرانية

المصدر: موقع المنار