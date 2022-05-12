الجهاد الإسلامي: إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع خطوة مهمة لمجابهة التطبيع

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 12/5/2022 بإقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، معتبرةً إقرار قانون تجريم التطبيع يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية.

وقالت الحركة “إن إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته”.

ووجهت الحركة التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا .

المصدر: فلسطين اليوم