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May 12 2022 - 14:00

هزات ارضية متتالية تضرب محافظة يزد وسط ايران

منذ 38 mins 12 May، 2022
علم ايران
ايران - عربي وإقليمي

تعرضت مدينة بهاباد في محافظة يزد (وسط البلاد) صباح الخميس، لثلاث هزات رضية متتالية، تراوحت شدتها بين 4 و3.4 و3.2 درجات على مقياس ريختر. وافاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن “الهزات الأرضية المتتالية في محافظة يزد، حدثت في الساعة العاشرة و40 دقيقة من صباح الخميس، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.737 ، 31.745 و 31.627 والطول الشرقي 55.967 ، 55.922 و 56.018”.

يذكر ان مدينة بهاباد تقع على بعد 200 كم عن مركز محافظة محافظة يزد، وهي من المناطق المعهودة بالزلازل في البلاد؛ حيث تتعرض سنويا لنحو 800 هزة ارضية كبيرة وصغيرة.

المصدر: ارنا

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