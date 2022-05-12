الرئاسة الروسية: سنرد بحزم على أي دولة ستحاول التدخل في عمليتنا العسكرية في أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 14:00
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لبنان: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية الأحد المقبل
الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومية: نرفض دمج النازحين السوريين في لبنان ونؤكد على موقفنا الثابت بضرورة عدتهم إلى بلادهم
رئيس الحكومة اللبنانية: أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة جداً نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا
الحكومة توافق على تجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية لقاء بدل مالي 200 ألف ليرة على أن يختم عليه ولا يعود صالحاً بعدها
الشيخ أحمد قبلان: حزب الله مقاومة بحجم استعادة لبنان ومؤسساته ودولته وهو حماية لوجود الدولة والشعب وكل الكيان اللبناني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى خلال زيارته إيران
عبد اللهيان مستقبلا الوزير محمد المرتضى: طهران جاهزة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي إذا طلبت الحكومة والشعب اللبناني ذلك
مراسم تشييع الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية
سلطات العدو الإسرائيلي تعترف باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة برصاصة من عيار M16 أطلقتها قوات وحدة "دوفدوفان"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريما لها
الرئيس عباس: سنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية
وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ: رفضنا طلبا اسرائيليا لتحقيق مشترك بشأن اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة
مديرة اليونسكو: ندين مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وندعو إلى التحقيق في الجريمة وتقديم المسؤولين للقضاء
زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر شمال قطاع غزة
حماس: نثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وندعو البرلمانات العربية والإسلامية للإحتذاء به
الجهاد الإسلامي تثمن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع: تعبير أصيل عن موقف الشعب العراقي ودعمه القضية الفلسطينية
مصدر عسكري يمني: 44 خرقا لقوى تحالف العدوان السعودي الأميركي في الحديدة و7 هجمات بطائرات تجسسية وقصف مدفعي بأعيرة مختلفة
الجيش المصري يعلن مقتل 5 من جنوده والقضاء على 23 ارهابياً خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار الجاري
امير قطر تميم بن حمد آل ثاني يصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: بكين لن تدعم مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
مجلس الأمن القومي الروسي: نتائج أي صراع نووي بين روسيا وحلف الناتو ستكون كارثية
الدفاع الروسية: لدينا معلومات تؤكد تنفيذ واشنطن برنامجاً عسكرياً بيولوجياً في أوكرانيا بهدف إحداث أوبئة يمكن التحكم بها
الأمن الفدرالي الروسي يعتقل مواطناً لاتصاله بالاستخبارات الأوكرانية والتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئاسة الروسية: سنرد بحزم على أي دولة ستحاول التدخل في عمليتنا العسكرية في أوكرانيا (روسيا اليوم)
منذ 59 mins
12 May، 2022
اخبار اوكرانيا
الرئاسة الروسية
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