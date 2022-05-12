الاسمر حيا روح شيرين ابو عاقلة: نطالب العالم بادانة كيان العدو وعزله

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح اليوم، “ان الكيان الصهيوني ضاق بالهبة المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة ورام الله والقدس وجنين وحي الجراح وفي كل قرية وبلدة ومدينة وحي من أحياء فلسطين المحتلة. وضاق كيان العدو من الصوت الصادح والصادق والشجاع لشهيدة فلسطين الجديدة الصحافية المخضرمة شيرين أبو عاقلة التي غطت جرائم الاحتلال الصهيوني على مدى ربع قرن من عملها الصحافي في قناة الجزيرة القطرية. لكنهم خسئوا”.

وقال: “الشعب الذي خرجت من بيئته شيرين أبو عاقلة ابنة القدس وبيت لحم والفلسطينية الأصيلة والعربية الحقيقية والمناضلة الصحافية الإنسانية الشجاعة لم تسقط وسيبقى صدى صوتها وستبقى صورتها مطبوعة في ذهن كل مناضل فلسطيني وعربي. وإن الدماء التي سالت بعد إصابتها برصاص الغدر سوف تزهر المزيد من الزهرات أمثال شيرين والشهيدات والشهداء الذين سبقنها وسبقوها”.

ورأى الاسمر “ان اغتيال الشهيدة أبو عاقلة يؤسس لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني وهو يعبر عن إفلاس الإحتلال في مواجهة هذا الشعب المعطاء، وإن دل على شيء فإنما يدل على بداية النهاية للكيان الإسرائيلي المحتل، طال الوقت أم قصر، فالمعركة كانت مفتوحة في الأصل والآن اتسع مداها”.

وختم: “نقدم تعازينا الصادقة لذوي الشهيدة وللصحافة الفلسطينية الحرة وللشعب الفلسطيني الشجاع ولجميع أحرار العالم. ونطالب الهيئات الدولية المعنية بعدم التلهي بالتحقيق لأن الجريمة موصوفة ومشهودة بل نطالب العالم أجمع بإدانة كيان العدو وعزله عقابا” له على هذه الجريمة النكراء وعلى كل جرائمه السابقة. تحية ووردة لروح شيرين أبو عاقلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام