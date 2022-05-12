حركة حماس تثمن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قراءته الأولى، مشيرةً إلى أنه يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية.

ورحبت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

ودعت الحركة البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

المصدر: وكالة شهاب