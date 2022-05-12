كتل حارة محملة بالغبار.. والطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة وجافة محملة بالغبار، بسبب تمركز منخفض جوي شمال مصر والذي من المتوقع مع اتجاهه نحو تركيا نهار الاحد، ان يؤدي لهطول امطار خفيفة واشتداد في سرعة الرياح مساء السبت لتصل لحدود الـ80 كلم/س.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة ودرجات حرارة دون معدلاتها.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة وبداية ظهور الغبار في الاجواء الجنوبية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملحوظ وحاد في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية (تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الليل لتبلغ ذروتها فجر الاحد) كما تنشط الرياح أحيانا وتكون محملة بالغبار مع انخفاض في الرطوبة النسبية، و اشتداد في سرعة الرياح لتصل لحدود الـ80 كلم/س فجر الاحد.

الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وامطار محلية متفرقة خصوصا في الداخل ورياح ناشطة تصل لحدود الـ76 كلم/س.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام